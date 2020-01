[Video] Impresionante Doble Nocaut Pelea De Box

Como si fuera la pelicula de Rocky esto paso realmente en una pelea de de Muay Thai en Koh Tao, isla en el Golfo. El resultado: un impresionante doble nocaut del que nadie puede dejar de hablar

Esto sucedio el pasado 19 de enero entre el peleador chino Gou Dakui y el tailandés Super X Sitsontidech, cuando, durante la pelea, se golpearon al mismo tiempo y cayeron desplomados a la lona del ring, ante los gritos de los presentes que no podían creer lo que estaba viendo. El video es uno de los mas virales en Instagram

Tienes que ver el mpresionante doble nocaut

Update number 2... Never expected the knock out to go viral, but I’m not mad. Stoked for our final leg in Koh Tao, let’s GOOO!!!