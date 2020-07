[VIDEO] LOS MEJORES TIPS PARA AHORRAR EN CASA

Aqui te muestro como los expertos nos dan ideas y formas simples de ahorrar dinero. A veces, lo más difícil de ahorrar dinero es comenzar, pero desarrollar una estrategia simple y realista de objetivos de ahorro a corto y largo plazo te puede ayudar y te sorprenderas.

Registra tus gastos

El primer paso para comenzar a ahorrar dinero es calcular cuánto gasta. Lleve un registro de todos sus gastos, eso significa cada café, artículos para el hogar y propina en efectivo. Una vez que tenga sus datos, organice los números por categorías, como gas, comestibles e hipotecas, y sume cada monto. Use su tarjeta de crédito y estados de cuenta bancarios para asegurarse de que sea exacto, y no olvide ninguno.

Presupuesto para ahorro

Una vez que tenga una idea de lo que gasta en un mes, puede comenzar a organizar sus gastos registrados en un presupuesto viable. Su presupuesto debe describir cómo sus gastos se comparan con sus ingresos, para que pueda planificar sus gastos y limitar el gasto excesivo. Asegúrese de tener en cuenta los gastos que ocurren regularmente pero no todos los meses, como el mantenimiento del automóvil.

Consejo: Incluya una categoría de ahorro: procure ahorrar del 10 al 15 por ciento de sus ingresos.

Si sus gastos son tan altos que no puede ahorrar tanto como quisiera, tal vez sea hora de recortar. Identifique los elementos no esenciales en los que puede gastar menos, como el entretenimiento y salir a cenar. Busque maneras de ahorrar en sus gastos mensuales fijos, como la televisión y su teléfono celular.

Aquí hay algunas ideas para recortar los gastos diarios:

Use recursos como listados de eventos comunitarios para encontrar eventos gratuitos o de bajo costo para reducir el gasto en entretenimiento.

Cancele las suscripciones y membresías que no use, especialmente si se renuevan automáticamente.

Comprométete a comer solo una vez al mes y a probar lugares que caigan en la categoría de "comidas baratas".

Date un "período de reflexión": cuando tengas la tentación de una compra no esencial, espera unos días. Puede alegrarse de haber aprobado o estar listo para ahorrar.

Gerry Fernandez