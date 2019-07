[Video] Mira Como Este Bombero Puso Su Vida En Peligro

Los bomberos, al igual que todos aquellos que ponen su vida en peligro para salvarnos, o para evitar un desastre.... Merecen todo mi respeto y admiracion. Las tecnicas y estudios que realizan les permite no solo conbatir una dificil situacion, sino tambien saber como hacerlo y que tecnica. Este video me encanto porqyue no solo es atacar el fuego, es conocerlo y saber como va a reaccionar. Un aplauso total para este y todos los bombreos de Houston.

Gerry Fernandez