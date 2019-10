[Video] Reportera Es Besada A La Fuerza En Plena Transmision

La joven periodista y reportera de WAVE 3 News Sara Rives, le paso algo que la dejo fria, pues resulta que mientras se encontraba realizando un reporte en vivo, un hombre identificado como Eric Goodman, de 42 años aprovecho el moneto para hacerse el chistoso y besarla en la mejilla, lo que paralizo por un momento a Sara y le siguio un momento de risas nerviosas. “Quedé en shock, pero mi risa nerviosa no equivale a la aprobación de sus acciones” comento la joven profecional.Ella presento su queja a la policia local. Un fiscal del condado de Jefferson lo acusó “de acoso por contacto físico, un delito menor”

Transeúnte besa a una periodista en plena transmisión en directo y es acusado de acoso

-- https://t.co/NZWzI8dhyu



"Esto no está bien. Esto me avergonzó y me hizo sentir incómoda e impotente", comentó Sara Rivest de WAVE 3 News pic.twitter.com/y4ZaoSSpH2