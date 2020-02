[Video] Residente Comparte Algo Super Personal

Un dia como hoy nacio Rene Perez (Residente). Nacio en San Juan, Puerto Rico, el 23 de febrero de 1978, es un cantante, compositor y productor de música urbana puertorriqueño. Fue miembro fundador y vocalista de Calle 13 (2004-2014) con su hermana Ileana Mercedes Cabra Joglar y su hermanastro Eduardo Cabra. En 2015 inició su carrera como solista.3​4​ En sus letras destaca el contenido social y político y su música combina la música del mundo con el rap alternativo. Como líder de Calle 13 ha ganado 4 Premios Grammy y 22 Premios Grammy Latinos.

Yo se nadar debajo del agua por eso nací mirando pa arriba un 23 de febrero.. #René 2/27