18 AÑOS DESPUES DE LA CAIDA DE LAS TORRES GEMELAS

Ya han pasado 18 años desde que dos aviones se estrellaron con las torres gemelas en Nueva York causando el ataque terrorista más grande en la historia de los Estados Unidos.

Uno de los eventos mas tristes en la historia de los Estados Unidos y que cambio la forma de vivir en este país fue el 11 de septiembre del 2001. En ese momento nadie se imaginaba que pasaría un atentado terrorista en contra de las torres gemelas.

Despues del atentado nada volvió a hacer igual y las torres gemelas nunca fueron reconstruidas. Sin embargo, se hizo un memorial para recordar y nunca olvidar a todas las victimas de ese día oscuro en Los Estados Unidos.

Georgia Tech alumnus Michael Arad designed the 9/11 Memorial as a space for contemplation and remembrance. Two 30-feet deep reflecting pools in the footprints where the Twin Towers stood. The names of the 2,983 lives lost etched in bronze. #NeverForget | https://t.co/Ljcuy1oKmU pic.twitter.com/IlvWhKVa5A