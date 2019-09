Abraham Quintanilla Explota Contra Maria Celeste Y Serie De Selena

Por Diego Ramos



Hace unos días se estrenó la serie El Secreto De Selena que está basada en el libro del mismo nombre de la periodista Maria Celeste Arraras.



La periodista, quien escribió el libro unos años atrás, comentó que hizo un arduo trabajo al investigar cada detalle de lo ocurrido alrededor del asesinato de la cantante.



De acuerdo con María Celeste el libro, y ahora serie, es una historia que nunca fue contada sobre Selena Quintanilla.



Muchos han sido las reacciones ante la serie que estreno hace un par de semanas en Estados Unidos. Algunas personas están aplaudiendo la serie por contar cosas, que tal vez, no sabían de este homicidio. Otros han criticado arduamente a la producción de la misma, tal es el caso de el padre de Selena.



A través de un comunicado en la página de Facebook de Q Productions Abraham Quintanilla habló de el descontento de el y su familia hacia la serie.



‘Las últimas semanas mi familia y yo hemos vivido una verdadera tortura, evitando los medios e ignorando la falta de respeto y el descaro de María Celeste Arrarás, una falsa periodista, que se burla y, como poseída, baila sobre la tumba de mi amada hija, Selena, con su falso “documental...” inicia el comunicado.





Aseguró que la serie está basada en mentiras, que si bien pueden atraer público y vender, también pueden lastimar a gente. ‘El objetivo principal de María Celeste es el de hacer dinero y colgarse de la fama de Selena, no de esclarecer ningún misterio, pues la corte estudió todas las circunstancias cuidadosamente y llegó a una decisión contundente y clara.’ Comentó.‘...Y de nuevo estamos aquí, reabriendo las heridas porque una ventajosa sanguijuela necesita hacer dinero lucrando del nombre, la imagen y la música de mi hija Selena, y todo bajo falsos enunciados y una realidad alterna que no existe..’ continúa el comunicado.Quintanilla también expresa que no tenía pensado hablar sobre la serie pero dijo tenía que hacerlo y aseguró que la periodista sólo quiere manchar el nombre y recuerdo de su hija. ‘Hoy y siempre, mientras Dios me de vida, defenderé y cuidaré de la memoria de mi amada hija Selena, pésele a quien le pese.’ Termina el comunicadoAqui el comunicado completo: