Abuelita Ha Tenido Sexo Con Mas De 50 Jovenes Gracias A Tinder

Por Diego Ramos



Una de las aplicaciones mas comunes para encontrar pareja hoy en dia es la famosa app Tinder.



Aunque el objetivo de dicha aplicacion es encontrar un buen partido para una relacion, alguna otra gente la puede usar para encuentros casuales o no tan casuales, tal es el caso de Hattie Retroage, una mujer de 83 años que aseguro, a su avanzada edad, haber tenido ya encuentros sexuales con mas de 50 hombres mas jovenes que ella.



Retroage sin tapujos dijo estar en la plenitud de su vida y despues de quedar divorciada decidio darle una oportunidad a la aplicacion para tener citas con hombres. 'Fascinante belleza de avanzada edad busca un estable y joven amante para una vida llena de aventura y pasion' se puede leer en el perfil de la mujer.





"I'm never on the prowl. I never approach a man, men always approach me. My life goal is to change the awful, decrepit view of ageing – view and experience, and turn it into something exciting. A life-loving adventure." ❤️ . 83-year-old Hattie Retroage is reclaiming the word "cougar" and says she will never go back to dating men her own age and now uses Tinder to meet her younger lovers