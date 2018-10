Amazon aumenta el salario mínimo a sus empleados.

Amazon acaba de anunciar que aumentara el sueldo mínimo a $15 dólares por hora, para sus 350.000 empleados que laboran en Estados Unidos y también para los 37.000 que trabajan en El Reino Unido. Anteriormente el sueldo mínimo para los empleados de la compañía era de $7.25. Los empleados que ya ganan esta cantidad también verán su aumento reflejado cuando se hagan estos cambios. No falta mucho para que esto suceda ya que el 1 de noviembre será el día que los empleados de Amazon y también los de la compañía Whole Foods quien hace muy poco Amazon compro reciban su aumento de sueldo. Así que ahora ya sabes si quieres ganar mas de lo que te pagan de salario mínimo en tu empresa, Amazon es una muy buena opción. By Lawrence Barajas