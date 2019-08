Andrea Legarreta Responde A Las Acusaciones De Alfredo Adame

Por Diego Ramos



La conductora de television Andrea Legarreta respondio a las duras criticas que hiciera Alfredo Adame a su persona.



Todo comenzo unos dias atras cuando el conductor de television hablo para una revista en Mexico donde tacho a Legarreta de ser una mala compañera de trabajo y de ser la causante de que este fuera despedido del el programa Hoy hace unos años atras.



'Luego del escándalo del [video de 1998] 'Quítate, perra' , ella se quejó de mí, armó todo un rollo con los ejecutivos de la televisora, y como estos la protegían, me la hicieron cansada hasta que me sacaron. Yo era el conductor titular del programa, el del rating, y las ventas eran por mí, y aun así no recibía el mismo sueldo que ella, imagínate' comento Adame para la revista TvNotas.



El conductor tambien aseguro que Andrea se valio de su pocision para hacerle 'la vida de cuadritos' a otros conductores entre los que menciona a Erika Buenfil y Ernesto Laguardia. Adame no termino ahi, ya que segun sus declaraciones Andrea Legarreta le habria sido infiel a su esposo Erik Rubin.



Ante estos comentarios la conductora Andrea Legarreta le respondio a su ex-companero de trabajo y lo hizo en television abierta en su programa Hoy.



'Soy mamá de dos niñas que han crecido con la premisa de que nada justifica el maltrato, hoy precisamente en una publicación se decidió dar a conocer una serie de declaraciones deleznables por parte del señor Alfredo Adame que, además de difamatorias, generan un clima de violencia que es innecesario en estos tiempos. Cada una de esas mentiras que ahí difunde no solamente son palabras que buscaban herirme, herir a mi familia, mi reputación, ensuciarme y lo vemos como si fueran flechas que no solamente vienen directas hacia una mujer, hacia mí, sino van a todas las mujeres, a las mujeres que como yo somos chambeadoras, que venimos de la cultura del esfuerzo, que vivimos para nuestra familia, para nuestra sociedad, que tenemos la única intención de formar niñas y niñitos de bien, que es lo que urge' comento Legarreta en uno de los segmentos del programa.



En medio de lagrimas, Andrea tambien hizo un llamado a frenar la violencia en contra de la mujer ya sea fisica o psicologica. '...lo único que voy a hacer es proceder por el derecho que me corresponde y además de hacerlo para proteger mi integridad como mujer, señor, lo hago por todas esas mujeres que son violentadas día a día, ¡ya basta!, lo hago por mí, pero también lo hago por un grito, por aquellas mujeres que por actos de este tipo después terminen quitándose la vida, lo hago por ellas, porque tuvieron consecuencias peores.' enfatizo.



Legarreta finalizo diciendo que tras años de trabajar en la empresa hasta el dia de hoy nadie le ha regalado nada y todo lo que ha consegudio a sido a base de su trabajo.



Video Cortesia Programa Hoy

Video of Andrea Legarreta responde a las declaraciones de Alfredo Adame | Hoy