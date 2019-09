ANNUEL AA ESTA MOLESTO POR NOMINACIONES DE LATIN GRAMMY Y HASTA AMENAZO CON RETIRARSE Y NO CANTAR MAS.

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La mañana del martes 24 de septiembre se dieron a conocer a los nominados para los nominados del Latin Grammy en su edición número 20. El artista con mas nominaciones este año fue Alejandro Sanz y después le sigue la cantante española Rosalía con 5 nominaciones.

Despues de haberse dado a conocer las nominaciones de este año artista\s del género del Reggaetón como Daddy Yankee y Anuel AA dieron a conocer su inconformidad con las nominaciones a través de sus redes sociales. Donde expresan que no están de acuerdo en la manera en cómo se trató al género del reggaetón y Annuel menciono que hasta pensó en retirarse de la música y no cantar más.

@daddyyankee DIOS MIO YANKEE GRACIAS ------‍♂️----‍♂️ LOS LIDERES DE LA MÚSICA LATINA SOMOS NOSOTROS “CON O SIN UN GRAMMY” ATT. EL LOCO ---------- #SinReggaetonNoHayLatinGrammy