Arrestan Al Actor Jorge Reynoso Por Indecencia Con Un Menor

Por Diego Ramos



Bajo la acusacion de Indecencia con un menor, el actor Jorge Reynoso fue arrestado el dia Martes en la ciudad de Edinburg en Texas.



De acuerdo a la portavoz de la policia de dicha ciudad el caso aun se encuentra bajo investigacion, pero de igual forma el actor fue detenido por estas acusaciones que son catalgodas como una felonia de segundo grado.



El actor, quien participara en peliculas Mexicanas y telenovelas como Fuego En La Sangre, Abrazame Muy Fuerte y Camelia La Texana, fue detenido y segun reportes tiene una fianza de $250,000 dolares y se le ordeno portar un grillete electronico.





