AUSTIN BUTLER ES ESCOJIDO PARA INTERPRETAR A ELVIS PRESLEY

El actor de 27 años nacido en California ha sido seleccionado por el director Baz Luhrmann para interpretar el papel del Rey del Rock And Roll, Elvis Presley.

El novio de Vanessa Hudgens derroto a sus colegas que eran candidatos para este papel. Personajes como Milles Teller, Ansel Elgort y Harry Styles estaban en la lista de los que pudieron haber obtenido el papel, pero al final el ganador fue Austin Buttler.

La película se comenzará a filmar a principios del año que viene en Australia y se concentrara en los principios de la carrera de un joven Elvis.

Buttler ha participado en películas como “Aliens in the athic”, “dude”, “Once Upon a time in Hollywood” y muchas otras más.

Pero esta definitivamente será la película que catapulte su carrera como actor.