BELINDA PRESUME SU FIGURA EN SU CUENTA DE INSTAGRAM

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La actriz y cantante Belinda esta como los buenos vinos y así como pasan los años cada vez que tiene la oportunidad nos sigue impresionando con tremendo cuerpo que tiene a sus 29 años.

En esta ocasión nos presumió su escultural cintura bien definida y marcada que tiene la actriz. Ahí se nota el trabajo que le dedica a esa parte del cuerpo. Belinda fue y a sido el Crush de muchos de nosotros y algunas veces soñamos en que podíamos conquistarla y salir con ella al cine o invitarla a cenar jajaja desde que salía en la telenovela de “Amigos X Siempre”

También estamos un poco desilusionados porque muchos quisiéramos verla actuar en Hollywood y hacer lo que está haciendo Eiza Gonzales, pero lamentablemente Belinda no se ha podido realizar en Hollywood como su colega mexicana.

Esperemos que muy pronto nos sorprenda con un nuevo álbum y tenga muy buenas canciones por lo pronto aquí te deja la foto para que la admires.