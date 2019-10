CANELO RECHAZO IR A LOS JUEGOS OLIMPICOS DE TOKYO 2020 Y COMPETIR POR UNA MEDALLA PARA MEXICO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Saul El Canelo Álvarez el mejor boxeador mexicano de este momento rechazo la invitación para asistir como boxeador por parte de la delegación mexicana que participara en los juegos olímpicos de Tokyo 2020.

Para Tokyo 2020 en el box hay una gran posibilidad de que puedan participar boxeadores profesionales y campeones del mundo en esta disciplina. Lo que significa que hay una gran desventaja para los boxeadores amateurs y jóvenes que apenas comienzan su sueño.

Por esta razón el presidente del CMB dijo lo siguiente. “He hablado con todos y han expresado una rotunda negativa, Canelo fue muy explícito sobre que no podría soportar ver su medalla olímpica, de oro, y pensar que destruyó el sueño de uno o varios jovencitos”.

La siguiente pelea de Saul Canelo Álvarez es el 2 de noviembre ante Kovalev.

