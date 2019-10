Celebra El Dia De Muertos Junto A MECA Houston

Por Diego Ramos



Una de las tradiciones mas populares para el 'casi fin de año' es sin duda la de el Dia de los Muertos.



En este dia se honra a nuestros ancestros. Una tradicion que inicio en Mexico pero poco a poco a ido ganando mucha popularidad en los Estados Unidos.



Para celebrarlo la organizacion MECA, por sus siglas en ingles, te invita a ser parte de su festival anual que tendran el proximo Sabado y Domingo 1 y 2 de Noviembre.



Durante el festival de dos dias podras disfrutar de las presentaciones de el Ballet Folkloriko de MECA, Los Guerreros de la Musica, desde Tamaulipas el grupo Jilgueros de Altamira, entre muchas presentaciones mas.





Join us for MECA's 19th Annual Día de los Muertos (Day of the Dead) Festival, a FREE community celebration of Latin American folk art traditions that commemorate family and ancestry! ⠀ MECA’s Día de los Muertos celebration has flourished into a two day festival boasting a variety of traditional foods from the Americas, folk and fine arts, and three performance stages. ⠀ Join us for performances by acts like @meca_balletfolklorico, @lgmhouston, Tres En Punto, @soleroflamenco, and for the first time ever, @jilguerosdealtamira from Tamaulipas, Mexico! ⠀ Saturday's schedule includes a special short film showcase presented by the @houstonlatinofilmfestival. Experience a curated collection of short films from around the world featuring themes celebrated during Día de los Muertos! ⠀ On both days, enjoy a variety of delicious food and drink: tacos al carbon, mole, huaraches, aguas frescas, pupusas, corn in a cup, turkey legs, funnel cakes, pan de muerto, and more. ⠀ Festival Days + Times Saturday, November 2, 2019 | 11am - 10pm Sunday, November 3, 2019 | 11am-7pm ⠀ Location: 1900 Kane Street Houston, Texas 77007 ⠀ FREE ADMISSION. Rain or shine. ⠀ For more information, visit: http://www.meca-houston.org/