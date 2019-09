CELIA LORA LUCE DESPANPANANTE BIKINI AMARILLO EN LA LAGUNA DE BACALAR

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La playmate Celia Lora celebro el grito y la independencia de México disfrutando de las bellas aguas en la Laguna de Bacalar, la cual se encuentra en el estado de Quinta roo México.

La conejita de Playboy llevaba un swimsuit de color amarillo que la hacia lucir espectacular con el tono y colores de la Laguna de Bacalar. Celia también se puso un sombrero que decía ¡VIVA MEXICO! En honor a las fiestas patrias.

Aquí te dejamos una colección de fotografías de la guapísima y sensual Celia Lora en la Laguna de Bacalar.

