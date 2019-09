COULROFOBIA ES LA FOBIA O MIEDO A LOS PAYASOS

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Si cuando ves a un payaso te da mucho miedo quizás sufras de Coulrofobia. La Coulrofobia es una de las fobias más comunes en los seres humanos y es ese inexplicable miedo a los payasos.

Se acaba de estrenar la segunda parte de la película “IT” y mucha gente ya fue a verla al cine, pero hay muchos miedosos como yo que queremos verlo, pero no queremos ir solos por miedo a que se nos valla a aparecer el payaso tenebroso.

Hay muchos payasos en el mundo, pero hay muchos en especifico que causan mucho terror entre los niños. ¿A ti cual es el payaso que más miedo te da?

A post shared by IT Chapter Two (@itmovieofficial) on Dec 22, 2017 at 1:04pm PST

A post shared by Ricardo Gonzalez (@cepillintv) on Sep 7, 2018 at 4:44pm PDT

When the #freefries notification from @mcdonalds pops up on your phone...