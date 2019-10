Danna Paola Y Alexander Acha Seran Jueces En La Academia

Por Diego Ramos



A punto de estrenarse esta la edicion 2019 de el reality show Mexicano La Academia, que regresa este año nuevamente bajo la conduccion de Adal Ramones y Cynthia Rodriguez, quien participara en dicho reality show en el 2005.



Lo que muchos esperaban era el anuncio de quienes serian los jueces que compartiran panel en esta edicion. Muchas fueron las apuestas y este pasado Miercoles la televisora por fin anuncio quien estara presente.



Los jueces fueron anunciados mediante una transmision en vivo y a su vez rueda de prensa. Una de las sorpresas este año es Alexander Acha. 4 discos de estudio son los que respaldan a el hijo de Emmanuel. '[Estoy] muy emocionado, lo que mas me motiva la verdad es ver a los participantes, escuchar, llevarme esa sorpresa, ver la evolucion de ellos...' comento el cantante durante su presentacion.





Quien tambien dio la sorpresa en dicha presentacion fue la cantante y actriz Mexicana. Actualmente la cantante se encuentra promocionando su mas reciente sencillo Oye Pablo y viene de participar en la exitosa serie de Netflix'No pretendo ser la mala ni la buena porque para eso soy actriz y me ponen un personaje. Aqui no soy un personaje y es una de las condiciones que yo decia, haber aqui no me vayan a dar un guion, quiero ser yo misma....Voy a ser sincera, lo que me guste dire que me gusta, lo que no me guste dire que no me gusta...' comentoal programa Venga La Alegria tras ser cuestionada sobre su participacion en el reality.