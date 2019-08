DE LOS CREADORES DE SNAPCHAT LLEGARON LOS SPECTACLES 3

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Snapchat anuncio el lanzamiento de los nuevos Spectacles 3 edición limitada que pueden tomar imágenes en 3D.

Esta nueva edición saldrá al final del año y tendrán un precio de $380 dólares. Además, tendrá dos cámaras HD y podrás compartir tus fotos y videos en la aplicación directamente a tu smartphone.

La primera edición de los Spectacles fue lanzada en el año 2016 y desde entonces se han convertido en una herramienta favorita para los Millenials.

Introducing Spectacles 3. A new way to capture your world in 3D. #SnapchatSpectacles. https://t.co/k21x6aacZs pic.twitter.com/mQVT6mVNqX