'De Viaje Con Los Derbez' Eugenio Estrena Reality Show Junto A Su Familia

Por Diego Ramos



Si te has quedado con ganas de ver mas contenido de Eugenio Derbez, pues ahora lo tendras.



El comediante anuncio que el proximo 18 de Octubre estrenara un reality show junto a su familia. De Viaje Con Los Derbez narrara las vacaciones que la familia tuvo hace unos meses en Marruecos.



De acuerdo con reportes seran varios episodios que duraran entre 30 minutos y no, no es una serie, sera la realidad de como son los Derbez en la vida real.



'Cuando se enteraron de que estaba planeando llevar a toda mi familia en un viaje a Marruecos, se les ocurrio la loca idea de documentar nuestras aventuras. Siempre hemos intentado mantener en privado nuestras vidas personales, asi que estabamos todos muy nerviosos por hacer esto, pero creo que al publico le encantara' comento Eugenio Derbez de como surgio la idea para dicho reality.





El reality, que estrenara en la plataforma Pantaya en Estados Unidos, contara con la participacion de el comediante asi como su esposay su hija. Sus hijosjunto a su esposoy la hija de ambos.