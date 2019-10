Denisse, Vocalista De Belanova ¿Es Hija De La India Maria?

Por Diego Ramos



Durante los ultimos dias la cantante Denisse Guerrero, vocalista de el grupo mexicano Belanova, ha sido tendencia en las redes sociales.



Esto despues de que cibernautas volvieran a sacar a la luz su gran parecido con la fallecida actriz Maria Elena Velasco mejor conocida como 'La India Maria,' y aseguraran que Denisse es hija de ella.



Esta no es la primera vez que corre dicho rumor. Con anterioridad el tema dio de que hablar, pero al ser cuestionada por la prensa, la cantante prefirio no hablar del tema. No lo confirmo pero tampoco lo desmintio.





En redes sociales corre un video con una 'supuesta' entrevista hecha pordonde habla sobre el tema y en palabras texuales confirma el rumor. Dicho video aun no cuenta con veracidad por lo que el rumor sigue en el aire.Dicho rumor llego a oidos de la familia de la fallecida comediante y una hermana de ella durante una entrevista para el programa Ventaneando desmintio el rumor y aseguro no conocer a la interprete de Rosa Pastel.'No, yo ni la conozco, no la conozco. No sé quién dijo, pero no”, comento la hermana de la actriz respecto al tema.