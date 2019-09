Deslumbrante Danna Paola En Presentacion De 'Elite'

Por Diego Ramos



Hace unos dias se llevo a cabo la presentacion oficial de la serie de Netflix Elite en Madrid, España.



Una de las actrices que participa en dicha serie es la Mexicana Danna Paola, quien deslumbro a muchos con el atuendo que uso en la alfombra.



De acuerdo con la actriz, el atuendo fue una obra de el disenador tapatio Alfredo Martinez.





UN DÍA DE EMOCIONES A FULL! PREMIERE NIGHT --❤️ @elitenetflix 6 septiembre