DIEGO BONETA SERA EL GATO NEGRO UNA PRODUCCION DE APPLETV+

El actor Diego Boneta es uno de los pocos representantes mexicanos que tenemos en Hollywood y que poco a poco se están apoderando de papeles importantes en la industria del cine.

Desde que hizo Rock of Ages, Boneta fue adquiriendo más importancia y comenzó a salir en series y películas mas fuerte como la última película de Terminator y la Serie de Luis Miguel.

También se anuncio que interpretara a el Gato Negro un Superhéroe mexicano dentro del universo de los Super Héroes. De la mano de Robert Rodríguez el director de películas como Machete y Alita. Rodríguez será el encargado de dirigir y producir esta serie.

We are excited to be partnering with @mgm_television to bring you a tv series based on Richard Dominguez’s Latino comic: “El Gato Negro” Stay tuned! -- ----‍♂️