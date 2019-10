DIEGO LUNA Y GAEL GARCIA PRODUCIRAN UNA SERIE SOBRE CORTES Y MOCTEZUMA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Dos de las estrellas mexicanas mas grandes de Hollywood Diego Luna y Gael García producirán una serie de 4 episodios para Amazon sobre el conquistador Hernán Cortes y el emperador azteca Moctezuma.

El personaje de Cortes será interpretado por Javier Bardem ahora solo esperamos quien interpretará a Moctezuma. Ojalá y sea Eugenio Derbez ¡Jajaja! Es broma no se la crean.

