“DORA LA EXPLORADORA” UNA PELICULA LLENA DE LATINOS

Se estreno la película “Dora and The Lost City OF Gold” película dirigida por James bodin.

La historia de esta película nos lleva en una aventura de como nuestra querida amiga Dora nos lleva en un viaje con sus amigos para salvar a sus padres y descubrir el misterio de “The Lost City OF Gold”.

Una película que cuenta con la participación de muchos actores latinos como Eugenio Derbez, Michael Pena, Eva Longoria, Danny Trejo y Benicio del Toro.

La película es clasificación PG y dura una hora 42 minutos.

Watch the cast of Dora and the Lost City of Gold, including @IsabelaMoner, @EugenioDerbez, @EvaLongoria, @RealMichaelPena, and Jeff Wahlberg, share their memories of growing up with Dora. Don’t miss #DoraMovie on the big screen FRIDAY! Get tickets: https://t.co/5qbs8INyrO pic.twitter.com/jIaxnkCHY3