EIZA GONZALEZ COMO NUNCA ANTES LA HABIAS VISTO ¡SORPRENDENTE!

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Hoy por hoy Eiza González se ha convertido en una de las actrices latinas más importantes en Hollywood y eso hace que siempre estemos al tanto de su siguiente movimiento en la industria.

Recientemente se estrenó la película "Hobb and Shaw" donde ella tiene una participación importante. Pero realmente la noticia el día en sus redes sociales donde publico una fotografía donde pareciera que se corto el cabello y se lo tiño de color rubio.

Esta publicación hizo que todo el mundo se volviera loco y se preguntara si en realidad se lo había cortado o era solamente una peluca. Al final descubrimos que solo era una peluca y que se encontraba en el set grabando otra película.

Con pelo corto o largo Eiza siempre luce impresionante y guapísima.

A day on set of #icarealot