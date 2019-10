EL CANELO INCURSIONA EN LA MUSICA CON MON LAFERTE

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Los deportistas y la música siempre han existido una relación muy extraña ya que en la cancha los futbolistas o en el ring los boxeadores son unas estrellas y su talento es impresionante pero fuera de esta y cuando quieren incursionar en la música la mayor parte del tiempo no es una muy buena combinación.

No es una sorpresa que Saul El Canelo Álvarez le gusta la música y ya un par de veces nos ha dado unas probaditas de el talento que tiene cuando toma el micrófono. Resulta que el canelo se encontraba en Washington Estados Unidos y se encontró con Mon Laferte donde hicieron un pequeño dueto cantando la canción de “Tu Falta De Querer”

@canelo cantando con @monlaferte #TuFaltaDeQuerer