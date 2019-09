EL CANELO VA A PELEAR EL 2 DE NOVIEMBRE CONTRA SERGEY KOVALEV

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Saul El Canelo Álvarez anuncio que regresa al ring en una de sus peleas más difíciles de toda su carrera para enfrentarse a Sergey Kovalev el 2 de noviembre en las Vegas Nevada.

Despues de una larga espera y de no haber logrado tener una pelea para el mes de septiembre en las fiestas patrias finalmente El Canelo pudo pactar una fecha en el mes de noviembre.

Esperemos ver una gran pelea y que finalmente el canelo pueda convencer de que es un gran boxeador.

---- #CaneloKovalev Es oficial. Estoy feliz de anunciar que subiré 2 categorías para enfrentar a uno de los rivales más poderosos de esta división. Este 02 de Noviembre en el MGM Grand Arena Las Vegas, será uno de los mayores retos de mi carrera. Vamos a hacer historia juntos. Vamos por 4x World Champion. -------------------- ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ---- #CaneloKovalev it's official. I'm happy to announce I'll be moving up 2 categories to face one of the most powerful adversaries in this division. November 2nd at the MGM Grand Arena in Las Vegas will be one of the biggest challenges in my career. Let's make history together and become 4x World Champion. -------------------- @DAZN_USA