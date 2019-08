EL CORREDOR QUE VA A INTENTAR ROMPER LA MARCA DE 2 HORAS EN EL MARATON

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Eliud Kipchoge es un corredor de distancia larga de Kenya campeón del maratón de Chicago, London y Berlín quien en octubre de este año tiene planeado hacer una de las hazañas mas grandes e importantes en el deporte. Romper la barrera de las 2 horas en un Maratón.

⏱️ Marathon World Record breaker -- Olympic Gold Medal holder -- Won 11 of the 12 marathons he's competed @kipchogeeliud is the greatest marathon runner of all time - and ready to take on the #INEOS159 Challenge