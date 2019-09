El Elenco De Otro Rollo Se Reunió ¡12 Años Después!

Por Diego Ramos



Uno de los programas Mexicanos mas recordados es sin duda el programa conducido por Adal Ramones; Otro Rollo.



El programa, que nos mantenia frente al televisor todos los Martes (Sabados en Estados Unidos), culmino en el año 2007.



Sus famosos monologos, Sketchs y artistas musicales era algo que atraia al publico semana con semana. Un sin fin de artistas, entre ellos Backstreet Boys y Britney Spears, desfilaron por el foro de el exitoso programa.





Video of Intro de otro rollo - Adal Ramones

Hoy, 12 años despues, su conductory algunos de sus ex-compañeros que lo acompañaban semana tras semana se volvieron a reunir y las fotos la verdad traen mucha nostalgia.'Cuando compruebas que hay amistades a las que el tiempo sin verlos, no daña. Esta foto es para todos los que crecieron con #OtroRolloy rieron y gozaron con tantas cosas que armamos en equipo. Son maravillosos y los amo' comentoen su cuenta de Instagram.Por su parteinvito a manifestarse a todos aquellos fans decon el hashtagllamo esto una 'Reunion de Amor', yentre otros, tambien fueron parte de tan emotiva reunion.