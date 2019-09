EL STARBUCKS MAS GRANDE DEL MUNDO ABRIRA EN NOVIEMBRE EN CHICAGO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Starbucks tiene planeado abrir su reserva más grande del mundo en Chicago el 15 de noviembre.

Actualmente el Starbucks mas grande del mundo se encuentra en Tokio Japón y el de Chicago reemplazaría a este.

Whether you're in New York, Tokyo, Milan, Shanghai or Seattle, you can find our rarest coffee beans roasted daily. Ready for you to discover at our Starbucks Reserve Roastery scoop bars.