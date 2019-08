EL VIDEO CON MAS VISITAS EN YOUTUBE DE CELSO PIÑA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Celso Piña es uno de los más grandes representante de la cumbia sonidera en el mundo y me atrevería a decir que el número uno. Despues de su muerte deja un gran legado y definitivamente siempre será recordado como el ‘Rebelde del Acordeón”.

Celso Piña left us too soon, but he will always be remembered through his music. pic.twitter.com/oKLspZVq8F