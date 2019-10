ELIUD KIPCHOGE INTENTARA CORRER EL MARATON EN MENOS DE DOS HORAS

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Eliud Kipchoge el maratonista más rápido de toda la historia intentara este fin de semana 12 de octubre en la ciudad de Viena correr un maratón en menos de dos horas.

Nunca antes en la historia del deporte algún corredor a podido romper la barrera de las dos horas corriendo un maratón. El primero en intentarlo fue el mismo Eliud en 2017 en Monza Italia y estuvo a 25 segundos de lograrlo.

Dos años después lo volverá a intentar peor esta vez en Viena Austria. Debido a que las condiciones climáticas de Viena con las mejores para correr este tipo de prueba.

¿Lo lograra?

✅ Day one in Vienna ----‍♂️ @kipchogeeliud ‘s first day in Vienna saw him begin his race-week preparations ahead of the #INEOS159 Challenge including his first run on the Challenge course with several of his pacemakers!