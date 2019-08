En Honor A Mexico, Lanzan 'Barbie' Catrina

Por Diego Ramos



El Dia De Los Muertos esta a la vuelta de la esquina y para celebrarlo la compañia Mattel lanzara al mercado la Barbie Catrina.



La muñeca inspirada precisamente en el Dia De Los Muertos estara disponible en Noviembre, pero desde ya se puede ordenar en la tienda en linea.



Aun no se sabe con exactitud como se vera la Barbie 'Dia De Los Muertos' pero algunos usuarios en internet ya han hecho sus apuestas y diseños.





#barbiediademuertos