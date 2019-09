ESTO ES LO QUE VA A COSTAR EL NUEVO IPHONE 11

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El día de hoy en el Apple Event la compañía fundada por Steve Jobs y la cual cada año intenta revolucionar el mundo de la tecnología con un Gadget nuevo hoy dio a conocer sus nuevos productos e innovaciones para el mercado.

Además de Apple Arcade, Apple TV, IpadOS y Apple Watch. Dieron a conocer los nuevos Iphones y sus precios. Los precios van desde los $699 para el Iphone11. Luego $999 para el Iphone11 Pro y para el Iphone11 Pro Max $1099.

Los celulares los podrás pre ordenar comenzando el 13 de septiembre y si ya tienes un Iphone lo podrás intercambiar por uno nuevo.

