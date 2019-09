Fallece El Principe De La Cancion Jose Jose A Los 71 Años De Edad

Por Diego Ramos



Hace unos minutos la periodista Ana Maria Canseco dio a conocer la noticia de el fallecimiento del cantante Jose Jose a traves de su portal de noticias.



'Amigos, me da mucha tristeza tener que comunicarles que una fuente muy, pero muy confiable, me acaba de confirmar el lamentable fallecimiento del cantante a la edad de 71 años.' comento la periodista en su columna.



Aunque aun no hay informacion sobre la partida de el cantante, de acuerdo con la periodista, el cantante habria fallecido en Homestead al sur de Florida este Sabado.



*Noticia en desarrollo



Nota Completa Haz Click Aqui





Video of Jose Jose - El Triste en vivo 1970