Frida Sofia Prepara Nuevo Proyecto Como Cantante

El pasado Lunes Frida Sofia ofrecio una conferencia de prensa en nuestra ciudad espacial con motivo de un evento en el que estara promoviendo su musica.



Antes de la conferencia, Frida Sofia estuvo en los estudios de Mega 101 donde ofrecio una entrevista a Liz Arreola, en la que hablo, entre otras cosas, sobre su nueva faceta como cantante.



Sofia expreso tener desde siempre la inquietud de ser cantante, 'Yo le cantaba a mis peluches, tu puedes ver hace anos tambien en muchas entrevistas... que iba con mi mama siempre pues exprese que me fascinaba esto de la cantada y todo pero despues de que me fui a estudiar a Connecticud todo lo artistico cambio a todo academico y sports' comento Sofia al hablar de que durante ese tiempo se dedico mas a el lado fitness pero reitero que siempre tuvo el deso de cantar.





Video of Andale , frida sofia en balon de oro

esta preparando este nuevo proyecto y aseguro que esta abierta a las posibilades de cantar en cualquier genero musical 'No quiero nadamas hacer una cosa... Quiero de todo, porque estancarme en un lugar, en una categoria, como que no... o porque no intentarlo...'Alpreguntarle si algun dia llegaria a cantar los exitos de su mamano descarto la posibilidad, '...Yo cantar una cancion de mi mama pues seria lo mismo que hizo mi mama al salir, me entiendes, pero eso ya lo veremos luego, ahorita yo creo que hay demasiado drama como para estar planeando una cancion...'Al hablar sobre el problema en el que se vio involucrada con mu mama Frida dijo ya no querer seguir tocando el tema 'Es tanto lo que se han metido los medios y ya ni sabemos que onda, no hay comunicacion, entonces por eso mismo yo ya no voy a hablar de esto...'Al ser cuestionada si el pleito conpudo ser un truco publicitario,aseguro que no fue asi 'Si te das cuenta en lo que digo de que yo me fui al internado y al final me desvie completamente de lo que es la vida pues de artista no... Me escondi, me trague muchas cosas, hasta mis ganas de ser artista, mis ganas de cantar entonces yo ya ni hablaba...' comento y tambien aseguro que ella nunca lastimaria a alguien de esa manera. 'Fue una llamada de auxilio, fue pues una salida de mega closet...[fue> como, tenia que hablar, tenia que ser quien soy, me estaba tardando mucho y ya estaba harta de ser algo que no soy.'hablo tambien sobre su nuevo sencillo que estara lanzando proximamente Nada Es Para Tanto que viene con un sonido mas Pop.La entrevista completa la puedes ver aqui: