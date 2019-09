Gloria Trevi Celebra 15 Años De Libertad

Por Diego Ramos



Este pasado 21 de Septiembre se cumplieron 15 años de que la cantante Gloria Trevi fue puesta en libertad.



Despues de haber pasado exactamente 4 años, 8 meses y 8 dias en prision en Brasil y Mexico, la cantante Mexicana fue absuelta de los cargos que enfrentaba en lo que algunos medios denominaron el 'Clan Trevi Andrade.'



Fue el 21 de Septiembre de el año 2004 cuando Trevi fue puesta en libertad. 'La libertad sabe a Gloria' fue una de las primeras cosas que dijo la cantante al salir del cereso en Chihuhua. Con esa frase fue que empezo una nueva historia en su carrera, a la que muchos llamarian 'El Ave Fenix' de la musica.



Pero dejando atras el escandalo que habia pasado, Gloria Trevi sabia que no iba estar facil empezar desde cero, o menos mil, como ella lo expreso en diferentes entrevistas. La prueba de fuego estaria al salir de la carcel.



Con la mayoria de los medios de comunicacion en su contra, en Diciembre de 2004 Gloria Trevi lanza al mercado su primer disco despues de haber sido puesta en libertad. Como Nace El Universo cuenta con varios temas que la cantante escribio mientras estuvo detenida. Pero el regresar a los escenarios no fue algo facil para Gloria, con su gira de regreso Trevolution, Gloria Trevi tuvo varias piedras en el camino, entre ellas repartir volantes en la ciudad de Mexico para uno de sus conciertos, despues de que patrocinadores decidieran dejar de apoyarla por la imagen que podria proyectar.





Esto no paro a la cantante, puesto que llevo su gira a varias ciudades de Mexico y Estados Unidos.En el 2006lanza al mercado un disco de exitos en vivo y para promocionarlo lanza la cancion Todos Me Miran. La cancion se covertiria rapidamente en un himno para la comunidad LGBT, la cualsiempre apoyo. Al dia de hoy es una de sus canciones mas exitosas.El despunte de Todos Me Miran era solo el principio, en el 2008lanza al mercado Una Rosa Blu disco que la volveria a poner en el mapa de las grandes interpretes de la musica.Pruebamelo, Psicofonia y El Favor de la Soledad surgieron como sencillos asi como el que la haria llegar a la cima de los listados en Mexico, Estados Unidos y parte de Latinoamerica; Cinco Minutos.Estando nuevamente en el top de las listas de popularidadse envarco en una nueva gira para promocionar su disco Una Rosa Blu; gira de el mismo nombre.Durante estos añostambien regreso a la television, donde la pudimos ver participando en reality shows y protagonizando la telenovela Libre Para Amarte.Durante los proximos añossiguio su paso por la musica lanzando en el 2011 su disco Gloria y posteriormente De Pelicula en el 2013. Ambos discos recibieron certificaciones en Estados Unidos y Mexico por sus altas ventas y nuevamentese lanzaria en conciertos, esta vez en recintos mas grandes en la Union Americana y el pais Azteca.Para este entonceshabia alcanzado, contra cualquier pronostico, lo que muchos no le auguraron; el exito y la fama que tuvo antes de pisar la carcel.En el 2015lanza al mercado un nuevo disco El Amor en el que rinde homenaje a grandes de la musica como. La gira demoninada El Amor World Tour seria una de las mas lucrativas de la cantante. En el 2016,de acuerdo con Pollstar,fue nombrada la artista latina mujer que más boletos vendió en el mundo entero con su tour.Y si pensabamos queno podria sorprender mas, en el 2017 dejo a mas de uno con la boca abierta al lanzar un disco y una gira con la cantante. Versus fue el nombre tanto del disco como del tour, la gira la llevo a los recintos mas grandes de Mexico y Estados Unidos, con llenos totales. Ese mismo año se lanzo un CD/DVD de la gira.Para el 2019 y mas vigente que nunca,volvio a la musica con Diosa De La Noche. Temas como Me Lloras, Vas A Recordarme, entre otros, cuentan con millones de vistas en la plataforma Youtube. Para promocionar el discose encuentra en medio de la gira Diosa De La Noche por Estados Unidos donde cuenta tambien con la prescencia de, con quien comparte creditos en la cancion Hijoe*&%.Y pese a que han pasado los años,no se olvida de ese 21 de Septiembre de el año 2004. Y anoche compartio su victoria en un concierto Sold Out en la ciudad de Chicago, donde se escucho, con el coro de miles de personas, ‘.’