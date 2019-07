¡GUACALA QUE RICO! VENDEN CERVEZA DE UNA CUBETA SUCIA EN EL ESTADIO DE SANTOS

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Gracias a Dios que existe el internet y nos damos cuenta de las barbaridades que pasan detrás de cámaras. Esto sucedió en el estadio del equipo de futbol Santos Laguna. Donde se puede ver claramente como los vendedores de cerveza despachan desde una cubeta toda fea y sucia que tienen debajo de la barra.

Así venden la cerveza el estadio de Santos



¡Salud! pic.twitter.com/vbP0qjwic8 — Julio Saucedo (@JULIO_SAUCEDO) July 29, 2019

Comenzó la LigaMX y en las dos primeras jornadas Santos gano como local, pero gracias a un video que se ha hecho viral se ha hablado mas de la cerveza sucia que venden de una cubeta que de las victorias del equipo lagunero.

Despues de que los dueños del Santos se dieran cuenta de tremenda barbaridad dieron a conocer el siguiente comunicado:

“Se ha realizado una investigación sobre lo sucedido, con la intención de contar con los elementos necesarios para tomar las medidas pertinentes ante esta situación, la cual consideramos reprobable en todo sentido, y que podría derivar en una sanción e incluso el retiro de la concesión “

Estoy seguro que si alguna vez fuiste o has ido a un partido de futbol en México ni cuenta te has dado y así te has tomado la cerveza de una cubeta toda sucia. Enjoy!