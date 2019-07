GUILLERMO DEL TORO TENDRA SU ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA EN HOLLYWOOD

Related: Sigue a Lawrence Barajas

México tiene a tres de los mejores directores de cine, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñarritu y Guillermo del Toro. Todos ellos ya han ganado uno o mas de un Oscar por una de sus películas.

Gracias a toda su trayectoria Guillermo del Toro finalmente tendrá su estrella en el paseo de la fama en Hollywood. Será el 6 de agosto cuando en una gran ceremonia se le haga este reconocimiento a nuestro “gordo querido” como diría Salma Hayek.

Guillermo del Toro gano su Oscar en el 2017 cuando su película de Shape of Water le dio el titulo como mejor director de cine. A lo largo de su carrera nos ha entregado muy buenas películas como “El laberinto del Fauno” “Hellboy” entre muchas más y siempre estamos a la expectativa de que es lo que sigue. Una de sus siguientes películas es "Scary Stories to tell in the Dark" que ya se estrena el 8 de agosto y la verdad que ya no aguantamos mas para ver con que nos sorprende.