HOUSTON CUMPLE 183 AÑOS DE SU FUNDACION

La ciudad de Houston Texas esta de fiesta ya que un día como hoy de 1836 fue fundada por los hermanos Allen. Augustus Chapman Allen y John Kirby Allen cercas del Buffalo Bayou.

Houston es la cuarta ciudad mas grande de Estados Unidos con mas de dos millones de habitantes de acuerdo al último census y registros de población del 2018.

Tienes muchos lugares donde puedes celebrar el cumpleaños de Houston, ya sea en un museo en el museum district, en algún bar del downtown o restaurante de la Gallería.

HAPPY BIRTHDAY HOUSTON!

Happy 183rd birthday, Houston! -- It’s been the honor of my life to serve you as mayor—for every family in every community. pic.twitter.com/8xx7kBV8i1