Hoy Es Viernes 13 Y Habra Luna Llena

Por Diego Ramos



Hoy es Viernes 13, podria ser un dia cualquiera, pero para mucha gente es un dia en que puedes tener mala suerte, mas si eres una persona supersticiosa.



Y no solo es un dia de mala suerte, ademas de ser 13, tambien es un dia en que se vera la luna llena. Podria sonar algo comun, pero sabias que la ultima vez que esto sucedio de una Luna Llena en Viernes 13 fue en el año 2000. Extraño no? Pues mas loco es saber que esto no volvera a pasar hasta el año 2049.



Pero ¿Porque la gente ve el Viernes 13 como algo malo?



De acuerdo con el sitio infomistico.com El numero 13 es el numero de la muerte en lo conocido como el tarot, el capitulo 13 del Apocalipsis corresponde al Anticristo y tambien mencionan que el 13 es el numero de la fallida mision de Apolo de la NASA.



Entre las cosas que segun mitos no deberias de hacer un Viernes es ir a una cita romantica, vender tu coche y tampoco tocar un espejo.





Con informacion de infomistico.com