Ivy Queen ¿Ignorada Por El Reggaeton De La Nueva Era?

Por Diego Ramos



Para nadie es un secreto que Ivy Queen es una de las grandes de el genero de el reggaeton.



Tal es asi que hace algunos meses surgio una discusion en redes sociales cuando Anuel comento que su novia Karol G era la 'Reina del Genero' a lo que Ivy Queen le respondio y hubo dimes y diretes, todo ese chisme esta aqui.



Meses despues, Ivy Queen vuelve a ser noticia, esta vez al dar unas declaraciones en las que asegura que le ha mandando mensajes a artistas de el 'Reggaeton de la nueva era' para colaborar con ellos, y estos simplemente la han dejado 'en visto.'



'Yo he querido colaborar pero yo creo que las testosteronas del genero urbano son demasiado fuerte que quieren empenarse en poner division, en dividir a las mujeres, en medirlas por cuanto busto...' declaro la cantante para el programa Suelta La Sopa.





Tambien comento el querer trabajar con cantantes que hoy en dia estan en la cima. 'Yo he estado en muchisimas ocaciones expresando que quisiera colaborar y hacer algo con, quisiera hacer algo con, que quisiera hacer algo con, mi energia esta ahi. Yo no puedo pelear con un sistema medio raro...'Aseguro que a traves de redes sociales ella les ha expresado el querer colaborar con ellos pero sigue 'esperando respuesta.'Tambien comento tener en sus manos una cancion que grabo junto a varias colegas mujeres, entre ellas, pero debido a las disqueras esta no puede ver la luz.A pesar de esto, de acuerdo con el sitio Remezcla,habria buscado recientemente a la cantante para ver si se podria lograr algo entre ellos.Con informacion de Suelta La Sopa