¡J BALVIN BAILANDO COMO TU TIO EL DE 80 AÑOS!

El reggaetonero colombiano J Balvin siempre nos regala muy buen contenido para alegrarnos el día y en esta ocasión lo hizo al ritmo de la canción de Baila Conmigo del artista Dayvi Víctor Cárdenas Feat. Kelly Ruiz.

En el video podemos ver a J balvin que se encuentra en la habitación de un hotel, casa o departamento y comienza a bailar como señor de rancho bebiendo una botella de algún licor que no se ve claramente que es.

Sonidos de mi tierra !! LA GUARACHA !!--------