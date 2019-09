J BALVIN Y BOB SPONJA TENDRAN UNA COLABORACION MUY PRONTO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

De acuerdo con pistas que nos anda dejando en su Instagram el artista colombiano J Balvin se viene muy pronto una colaboración entre el artista y la caricatura de Bob Esponja que en este 2019 esta de aniversario cumpliendo 20 años.

Desafortunadamente no es lo que están pensando y no será una canción o algún tema musical de J Balvin dentro de la caricatura.

De acuerdo con Billboard se trata de una colaboración que tiene que ver con ropa, piezas de arte y artículos para el hogar para festejar los 20 años de Bob Esponja.

Muy pronto ---- @spongebob @nickelodeon @jbalvin @louisdeguzman