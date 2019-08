JAY-Z SE ASOCIO CON LA NFL PARA COLABORAR EN EL ESPECTACULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El rapero Jay-Z junto a su compañía Rock Nation y la NFL se unen para trabajar juntos produciendo los espectáculos de entretenimiento de la NFL

Uno de los artistas mas importantes en la actualidad es Jay-Z, quien esta semana junto a el comisionado de la NFL Roger Goodell anunciaron el partnership entre Rock Nation la empresa del rapero y la NFL para trabajar juntos en las producciones de entretenimiento y el espectáculo del medio tiempo del SuperBowl.

Rock Nation tiene a artistas como Shakira, Rihanna, Dj Khaled, Jaden Smith entre muchos mas que representa y podrían llegar a el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Whitlock defends Jay-Z; believes he can make a positive impact on NFL players



"I think he has a chance... to really help these young guys understand: Handle your business, make as much money as you can, and then take that money to impact your communities." — @WhitlockJason pic.twitter.com/51XBucycx0