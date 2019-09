Jennifer Lopez Y Shakira Confirmadas Para El Super Bowl 2020

Por Diego Ramos



Este Jueves la NFL y la compania Pepsi anunciaron quienes estaran a cargo de el show del medio tiempo en el super tazon de el 2020.



Se trata nada mas y nada menos que de las dos Latinas mas importantes a nivel mundial; Shakira y Jennifer Lopez.



Aunque aun no se saben muchos detalles sobre lo que las 2 preparan para el proximo 2 de Febrero, lo que si es que sera la primera vez que las dos cantantes esten juntas en un escenario.





It doesn’t get any bigger than this! So excited about getting on that #SuperBowlLIV #PepsiHalftime stage! ---- @jlo #nosvemosMiami #happybirthdaytomeee