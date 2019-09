JOAQUIN COSSIO SE UNE AL ELENCO DE LA PELICULA SUICIDE SQUAD 2

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El actor Joaquín Cossío, conocido por participar en películas como El Infierno en su papel del Cochiloco o en la película de Pastorela, Además de la serie de Narcos. Se acaba de anunciar que se une al universo de DC en la película Suicide Squad 2.

La primera entrega de la película de Suicide Squad llego en el 2016. Fue una película con éxito, pero no superó las expectativas que se habían generado en su entorno.

Tres años después se anuncia un nuevo elenco para la segunda película y hay un mexicano dentro del elenco. Figuras como John Cena, Idris Elba se unen a la segunda parte y también el Cochiloco estará dentro d esta película.

Si muchas veces piensas que es muy tarde para hacer algo, Joaquín Cossío es el ejemplo más grande para demostrarte que no importa la edad ni cuando tiempo te tome. Si realmente a lo que te quieres dedicar lo haces con amor y eres constante tarde que temprano el éxito va llegar de la forma mas grande e inesperada que lo hubieras imaginado.

#repost from @luchavavoom Los Angeles!!! Nos vemos este CINCO DE MAYO en Lucha VaVoom! Mi debut en este grande evento anunciando la lucha libre el domingo con estrellas como @diamanteazulcmll , @magnoep y @templariocmll al lado de los mejores comediantes, las bailarinas más fantásticas y música en vivo con @lebutcherettes y @ottovonschirach en el Mayan Theater en DTLA! Boletos en luchavavoom.com NEWS FLASH! Just added to the Sunday May 5th show we have Joaquin Cosio as guest superstar ring announcer! We love this actor, he's been in Narcos: Mexico, The Strain, Savages, and a ton of other stuff! We are so honored and excited to have him. #narcosmexico #thestrain #joaquincosio #cochiloco #donneto #netflix #mascarita #guillermodeltoro #luchavavoom #luchalibre #luchalife #luchador #burlesque #comedy #cinco #cincodemayo #losangeles #dtla #lovela #mexico #lebutcherettes #ottovonschirach #fiesta