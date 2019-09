THE JOKER GANA EL LEON DE ORO EN EL FESTIVAL DE CINE DE VENECIA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La nueva película del Joker con Joaquin Phoenix dirigida por Todd Phillips gano la máxima estatuilla que se le puede entregar a una película en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

The Joker gana el León De Oro. Es muy difícil que a una película de superhéroes se le pueda reconocer con un premio ya que normalmente no es común que esto sucede. Las películas pueden ser nominadas, pero nunca antes alguna ha ganado un premio.

The Joker es un caso muy especial ya que el no es un héroe sino un villano y en esta ocasión le valió la actuación a Joaquin Phoenix que hasta se le reconoció a la película con 8 minutos de aplausos en este mismo festival.

The movie, which stars Joaquin Phoenix and is slated to hit theaters on October 4, explores the origins of the Joker, Batman's archenemy. https://t.co/yhFAOqpeR2